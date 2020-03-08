МБХ медиа: Строительная компания, связанная с Кадыровым, получила господряды на 1.8 миллиарда рублей с начала года

Строительная компания, связанная с Кадыровым, получила господряды почти на 1.8 миллиарда рублей с начала года. Об этом пишет издание «МБХ медиа».

За последние два месяца компания «Мегастройинвест» получила уже 14 госконтрактов от Министерства строительства и ЖКХ Чечни. Самые дорогие заказы связаны с реконструкцией магистрального водовода в Грозном. По трем заказам организация получит более 700 миллионов. Почти столько же компании заплатят за строительства двух школ и трех садов. Об этом пишет издание «МБХ медиа» со ссылкой на справочно-информационную базу СПАРК-Интерфакс. С «Мегастройинвест» также заключены договоры на возведение детской поликлиники, реконструкцию сетей водоснабжения в разных городах и селах региона, а также строительство дорог.

Эта компания принадлежит общественному фонду имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, созданному после его гибели. «Мегастройинвест» достаточно давно и очень успешно сотрудничает с властями региона. В прошлом году организация заработала на господрядах рекордные для себя 5,5 миллиардов рублей. Сумма растет с каждым годом.

По данным газеты «Коммерсант», бюджетники в Чечне принудительно переводят в фонд имени Ахмата Кадырова часть зарплаты. Издание называет фонд одной из самых непрозрачных некоммерческих организаций в стране.