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14:00, 08 марта 2020

Коронавирус зафиксирован в столице США

Заболел посетитель конференции с участием Дональда Трампа.

Еще в пятницу число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк составляло 44 человека. К утру субботы их стало 76 — 10 человек были госпитализированы. После чего губернатор штата Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайного положения. Куомо призвал жителей не паниковать и заявил, что 80% заболевших вылечатся сами, а 20-ти процентам понадобится госпитализация. Резкий рост числа заразившихся губернатор Нью-Йорка связал не с распространением вируса, а с тем, что людей начали больше тестировать на вирус. Ранее коронавирус был обнаружен у прибывших из Нью-Йорка двоих участников ежегодной конференции Американо-Израильского комитета по общественным делам.

Сейчас 2700 человек находятся на той или иной форме карантина в штате Нью-Йорк. В городе Нью-Йорке самая большая в стране школьная система, но мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что ни у кого из 1-го миллиона ста тысяч учеников государственных школ города не выявлены признаки коронавируса.

Коронавирус проник из Китая уже почти в сто стран.



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