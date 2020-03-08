Власти Москвы сократили число стран, прибывшим из которых требуется самоизоляция

На днях их было 11, теперь 7. Самостоятельный обязательный карантин в настоящее время необходим только для прибывших в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, разъяснили «Интерфаксу» в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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