Минприроды предложило не брать деньги с граждан за раздельный сбор мусора. Эти затраты могут переложить на бизнес, сообщает РБК со ссылкой на поступившие документы. Кроме того, предлагается разрешить компаниям вместо уплаты сбора самим утилизировать товары и упаковку.