Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Москву из-за первого случая коронавируса в республике

По его словам, заболевшая женщина, которая накануне прилетела из Италии, находится в тяжелом состоянии. Всех пассажиров, которые летели с ней в одном самолете, изолировали в их домах под медицинским контролем. Коронавирус из Китая проник уже почти в сто стран. Власти Италии закрыли на карантин север страны, в том числе Милан и Венецию.
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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