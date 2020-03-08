Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Москву из-за первого случая коронавируса в республике

По его словам, заболевшая женщина, которая накануне прилетела из Италии, находится в тяжелом состоянии. Всех пассажиров, которые летели с ней в одном самолете, изолировали в их домах под медицинским контролем. Коронавирус из Китая проник уже почти в сто стран. Власти Италии закрыли на карантин север страны, в том числе Милан и Венецию.