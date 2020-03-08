В Петербурге задержан несовершеннолетний сын судьи, который подозревается в убийстве подростка

Как сообщается на сайте СК, ведомство попросит назначить ему домашний арест. По данным издания «Фонтанка» накануне трое подростков в квартире судьи отмечали день рождения, затем, по предварительной версии полиции, сын хозяина квартиры выстрелил в голову приятелю из охотничьего ружья, зарегистрированного на отца. Мотивы неизвестны. Подозреваемый пытался скрыться.