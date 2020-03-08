Власти Ливана объявили дефолт по еврооблигациям из-за «сожравшей страну коррупции»

Госдолг страны достиг 170% ВВП.

Более 30 миллиардов долларов задолжал Ливан по евробондам. Первый срок погашения суммы превышающий один миллиард наступает уже завтра, но выплачивать эти деньги Бейрут не готов. Как заявил премьер-министр республики Хасан Диаб, власти не могут направить на это упавшие до критического уровня валютные ресурсы, поскольку они нужны для закупки продовольствия и лекарств для населения. Более 40% граждан страны, по его словам, находятся за чертой бедности. И загнала Ливан в этот экономический кризис коррупция во власти, которая существовала десятилетиями, и ошибки в управлении. «Вместо реформирования экономики накапливались долги», подчеркивает премьер-министр. Его слова приводит агентство ТАСС. Теперь Бейрут планирует договориться со своими кредиторами о реструктуризации долга, переговоры могут продлиться до 9 месяцев. По словам премьера, госдолг Ливана достиг в настоящий момент 90 миллиардов долларов – это 170% ВВП, что делает его одним из самых больших в мире.

Как отмечает агентство Associated Press, дефолт Ливана может привести к судебным искам со стороны кредиторов. Между тем, экономическая ситуация в стране ухудшается несколько месяцев подряд. Национальная валюта потеряла до 60% своей стоимости по отношению к доллару на черном рынке.