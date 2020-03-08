Сына петербургского судьи подозревают в убийстве

Подросток задержан.

Квартира в доме номер 4 на улице Ижорского Батальона в Колпино принадлежит судье коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталию Саяпину. Напротив входной двери накануне нашли труп подростка. Туда приехал спецназ и следователи. Теперь силовики ищут 14 летнего молодого человека, сына судьи против него дали показания друзья. Он по данным сми скрылся до приезда полиции. Погибший учился с ним в одной школе. По сообщениям Фонтанки.ру, предположительно ребёнок погиб от огнестрельного ранения.

Подросток в ближайшее время будет допрошен, сообщает ТАСС. Следствие будет просить суд отправить его под домашний арест.