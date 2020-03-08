Россияне могут беспрепятственно покинуть север Италии, в том числе Милан и Венецию, которые закрыли на карантин

Это сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь российского посольства в Риме Алексей Фадеев.
Алексей Фадеев добавил, что посольство России призывает прислушаться к рекомендациям МИДа и не ездить в Италию.
Введенный запрет на свободу передвижения в целом ряде регионов поможет сохранить жизни, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
В зоне карантина закрываются школы, музеи, театры и другие места массового скопления людей.
Число заболевших коронавирусом в Италии приближается к шести тысячам. Мест в больницах не хватает, сообщил глава национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.
Заражению подвержены люди всех возрастов, сообщил директор управления здравоохранения в городе Пьяченца Лука Балдино.
Москву тоже хотели закрыть на карантин, но не стали этого делать из экономических соображений, сообщил в эфире «Эха» главный редактор нашей радиостанции Алексей Венедиктов.
Прибывшие в Москву из Италии, а также еще из десятка стран, в том числе из США, согласно указу мэра, должны самоизолироваться на две недели.