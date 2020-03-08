Посольство РФ в Италии: Граждане РФ смогут выехать из Италии в Россию, несмотря на введение карантина на севере страны

Граждане РФ смогут выехать из Италии в Россию, несмотря на введение карантина на севере страны в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь посольства России в Италии Алексей Фадеев.

«Согласно подписанному декрету будет позволено тем гражданам, которые находятся в красных зонах, выехать к местам их проживания», — сказал он.

А.Фадеев отметил, что случаи заражения российских граждан коронавирусной инфекцией на территории Италии не зарегистрированы, в посольство обращений по данному вопросу не поступало.

«Мы обращаемся к российским гражданам с просьбой прислушаться к рекомендациям МИД России и посольства и воздержаться от поездок в Италию в настоящее время», — заключил он.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому с 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд вся Ломбардия и еще 14 провинций на севере Италии в связи со вспышкой коронавируса.