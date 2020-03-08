В «Роснефти» считают, что развал сделки с ОПЕК выгоден для Москвы

Ранее при сокращении добычи нефти Россия и страны картеля уступали рынки США, сказал РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. В пятницу котировки нефти марки Brent упали на 10% на фоне развала сделки ОПЕК с Россией по ограничению добычи нефти. По данным агентства «Блумберг», Саудовская Аравия намерена серьезно нарастить добычу сырья, что может привести к заметному падению цен на нефть. Специалисты отмечают, что обвал нефтяных котировок ударит по курсу рубля.