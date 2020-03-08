В Италии, север которой закрыли на карантин, сейчас находятся 7 тысяч туристов из России

Это сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь российского посольства в Риме Алексей Фадеев. Сколько именно россиян оказалось в закрытой зоне, он не уточнил. По его словам, с информацией о заражении коронавирусом в дипмиссию никто не обращался. Власти Италии из-за распространения коронавируса закрыли целый ряд регионов на вьезд и выезд, в том числе и популярные среди туристов Венецию и Милан