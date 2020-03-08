Обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах – эксперт

Обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов.

«Если [цена нефти] упадет до $35 [за баррель], вполне возможно, что [курс доллара] будет за 80, под 100 рублей. Основная задача здесь простая – наполнить людей пустыми рублями. Существенная доля продуктов ежедневного потребления – это импорт. Все социальные обязательства будут выполнены, но рубль при этом на треть, на половину упадет. Будет повторение 2015-2016 годов: рост цен в магазинах при фиксированных или даже немного растущих существенно ниже инфляции доходах населения», — заявил он.

В пятницу, 6 марта, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о прекращении действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля в результате отказа Москвы принять предложение о дополнительном снижении добычи нефти из-за распространения коронавируса.

В пятницу нефть марки Brent стала дешевле $46 за баррель впервые с июля 2017 года. Падение цены на нефть усилилось на фоне срыва сделки ОПЕК+.