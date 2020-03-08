Суд Парагвая оставил знаменитого экс-футболиста Роналдиньо под стражей

Его арестовали за въезд в страну по фальшивому паспорту.

Чемпион мира 2002 года, бывший игрок сборной Бразилии по футболу и экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис могут провести под стражей до 6 месяцев – столько может длиться расследование тяжкого правонарушения. Суд посчитал, что футболист и его брат совершили «серьезное преступление, которое посягало на интересы парагвайского государства». Как пишет портал Globoesporte, они просили назначить домашний арест, а Роберто де Ассис пожаловался на проблемы с сердцем, но судья не принял это во внимание. Он счел, что братья могут сбежать из страны на родину, которая своих граждан другим государствам не выдает.

Роналдиньо и его брат прибыли в Парагвай в минувшую среду. В этот же день в их отеле в Асунсьоне прошел обыск, в ходе которого силовики нашли поддельные паспорта. По словам прокурора, бразильцы сказали, что получили парагвайские документы в подарок. Поначалу против Роналдиньо решили не выдвигать обвинения, но позже все же задержали.

В Бразилии у Роналдиньо заблокированы десятки объектов недвижимости из-за штрафа, назначенного за нарушение экологического ущерба при строительстве пирса у дома его семьи. На родине экс-футболиста также лишили загранпаспорта за неуплату налогов.