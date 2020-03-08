Комиссия британского парламента проведет расследование о спонсоре новогодних каникул премьера Бориса Джонсона

Как пишет газета The Guardian, источники финансирования премиального отдыха главы кабинета и его подруги на Карибах, до сих пор не ясны.

Комиссия по стандартам парламента Великобритании намерена выяснить, кто оплатил отпуск хозяина кабинета на Даунинг стрит и его возлюбленной Кэрри Саймондс на частном острове Мюстик в Карибском море. Ранее премьер-министр утверждал, что послерождественский отдых стоимостью порядка 20 тысяч долларов оплатил донор Консервативной партии Дэвид Росс. Однако тот эту информацию опроверг – он сообщил, что вилла, где останавливалась пара, ему не принадлежит, а его содействие ограничилось лишь организацией проживания на острове. Мюстик славится как место, где принимают богатейших людей планеты и членов королевских семей. Там, как говорят описания, немногие избранные могут на время обрести «убежище от стрессов современного мира».

Расследование о финансовых источниках каникул британского премьера инициировала член комиссии по стандартам Кэтрин Стоун, которая в свою очередь отреагировала на запрос от Лейбористской партии — изначально траты на отдых Джонсона привлекли внимание главы теневого кабинета лейбористов Джона Трикетта. Тот не преминул напомнить и о том, что в минувшем году Джонсон допустил ошибку в декларации о доходах, ограничившись лишь извинениями.

В случае, если парламентская комиссия выявит нарушения в порядке оплаты отпуска Бориса Джонсона, британскому премьеру помимо очевидного политического ущерба, могут грозить штраф и иные санкции.