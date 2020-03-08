Адвокат одного из обвиняемых по делу о сбитом в Донбассе «Боинге» подтвердила, что они не появятся в суде.

В Гаагу из России поедут только юристы, сообщила РИА Елена Кутьина. По ее словам, судебный процесс будет долгим из-за большого количества материалов. Завтра суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела о крушении на востоке Украины пассажирского самолета, который в июле 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Обвинение предъявлено трем россиянам и одному гражданину Украины. По версии следствия, они причастны к доставке ЗРК «Бук» из России в район Донбасса, подконтрольный сепаратистам. Власти России свою причастность к крушению самолета отрицают.
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