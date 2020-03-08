Владимир Путин включил в Общественную палату казачьего атамана и протестантского епископа. В указе главы государства упоминаются атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, передает ТАСС.