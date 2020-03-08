Полиция Петербурга разыскивает несовершеннолетнего сына судьи по подозрению в убийстве. 14-летний школьник был застрелен накануне вечером из охотничьего ружья. Как сообщает издание «Фонтанка», сбежавшего подростка ищут с собаками.