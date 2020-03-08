В США нашли коронавирус у посетителя конференции с участием Дональда Трампа

Это сообщает телеканал Fox News со ссылкой на организатора мероприятия, Американский консервативный союз. Отмечается, что заболевший не был в главном зале и не контактировал с президентом США и вице-президентом Майком Пенсом. По последним данным, коронавирус проник из Китая почти в сто стран.