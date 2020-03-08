Север Италии, в том числе Венеция и Милан, закрыт на карантин. В особую зону попали 16 миллионов человек. Власти пошли на экстренные меры из-за распространения коронавируса, которое пока не удается остановить. Сколько россиян застряли в закрытых регионах и будут ли их эвакуировать, в посольстве пока не сообщают.