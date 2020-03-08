Салихов: Саудовской Аравии будет трудно продать нефть после увеличения добычи из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовской Аравии будет трудно продать нефть после увеличения добычи из-за срыва сделки ОПЕК. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал директор Экономического департамента Института энергетики и финансов, научный сотрудник НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Возможности для увеличения добычи [в Саудовской Аравии] есть. Вопрос заключается в том, будет ли спрос на дополнительную нефть. В текущей ситуации есть опасения, что спрос на нефть упал и достаточного числа потребителей, достаточного спроса, чтобы продать дополнительную нефть, не будет «, — заявил он.

М.Салихов добавил, что увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии приведет к ослаблению курса рубля, снижению цен на нефть и негативным последствиям для российского фондового рынка.

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия планирует в апреле увеличить добычу нефти до десяти, а по некоторым данным, до двенадцати миллионов баррелей в сутки из-за срыва сделки ОПЕК.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о прекращении действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля в результате отказа Москвы принять предложение о дополнительном снижении добычи нефти из-за распространения коронавируса.