В Минприроды предложили отменить сборы с населения за утилизацию раздельных отходов, переложив их на бизнес

По замыслу чиновников ведомства, для физических лиц тарифы за вывоз отходов, собранных раздельно, могут быть обнулены.

В ведомстве прошло совещание с участием представителей бизнеса, посвященное концепции расширенной ответственности производителя. На нем, как пишет РБК, был озвучена идея о возможности для бизнеса самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей. По поручению президента Путина концепция должна быть подготовлена к концу марта. Среди мер, касающихся рядовых жителей страны, которые предложило Минприроды, снижение сбора вплоть до нуля. В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов. Компаниям же предоставят возможность самостоятельной утилизации отходов вместо уплаты экосбора. В прежней редакции концепции расширенной ответственности производителя для бизнеса такого варианта предусмотрено не было. Для организаций, инвестировавших в создание инфраструктуры и приобретение оборудования для осуществления сбора, перевозки и утилизации отходов от использования товаров предусмотрено и снижение величины уплачиваемого экосбора на величину затрат до вступления новой концепции в силу.

В послании к Федеральному собранию президент Путин ранее поручил до начала лета утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору мусора. Сейчас такая практика уже введена в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Мордовии.