В Японии стартовал турнир на кубок императора по сумо, который впервые проходит без зрителей. Это связано с распространением коронавируса. В стране зафиксированы более 1150 заболевших, 14 скончались. За пределами Китая, где появился новый вирус и где ввели жесткие карантинные меры, число заболевших превысило 21 тысячу человек. В Москве прибывших из 11 стран обязали самоизолироваться на две недели.