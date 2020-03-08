Комиссия парламента Великобритании ищет спонсора карибских каникул Бориса Джонсона

Премьер-министр заявил, что его отдых вместе с невестой на частном острове во время рождественских каникул оплатил донор Консервативной партии Дэвид Росс. Это обошлось ему в 15 тысяч фунтов стерлингов, но сам бизнесмен это отрицает. Жалобу в парламент подал председатель Совета теневого правительства Лейбористской партии Джон Трикетт. Он напомнил, что ранее Джонсон допустил ошибку в декларации о доходах, но тогда отделался извинениями.