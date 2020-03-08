В Петербурге разыскивают 14-летнего сына судьи по подозрению в убийстве сверстника. Школьник был застрелен накануне вечером из охотничьего ружья, сообщает издание «Фонтанка». Прибывший по вызову спецназ взломал дверь квартиры, но внутри никого не нашли. Теперь подростка ищут оперативники и Росгвардия.