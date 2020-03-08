Число заражённых коронавирусом в мире выросло до 105 тысяч человек. Инфекция проникла почти в сто стран. На этом фоне Италия ограничила передвижение в Милане, Венеции и ряде провинций из-за болезни.

Власти закрыли въезд в числе прочих и на территорию административной области Ломбардия. Там живёт одна шестая часть всего населения Италии. Выехать оттуда или въехать разрешат только в исключительных случаях, например по медицинским показаниям. Мера затронула и финансово-экономическую столицу Милан, расположенный в Ломбардии. В общей сложности ограничения ввели в 15 провинциях, сообщается на сайте правительства Италии. Это затронет более четверти населения страны, пишут местные СМИ. Из-за коронавируса в Италии закрывают музеи, галереи, другие культурные учреждения.

Тем временем в столице США выявили первый случай коронавируса. Житель Вашингтона не посещал другие страны, объявил мэр города Мюриэл Боузер. Число инфицированных по всему миру растёт, больше всего заболевших в Китае – почти 81 тысяча человек, за его пределами заражённых больше 24 тысяч. Первые случаи инфекции зафиксированы ещё в нескольких странах, включая Болгарию, Молдавию и Парагвай.

В России 13 заражённых коронавирусом. В том числе Москве и Санкт-Петербурге.