Саудовская Аравия планирует существенно увеличить добычу нефти и снизить на нее цены из-за срыва сделки России и ОПЕК

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Блумберг.

Эр-Рияд увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки. По данным источников Bloomberg, представители Саудовской Аравии заявили о готовности в случае необходимости нарастить сырья до 12 миллионов баррелей в сутки. Эксперты нефтяного рынка полагают, что это тактический шаг королевства с целью оказать давление на Россию, чтобы побудить ее вернуться к обсуждению соглашения с ОПЕК об объемах нефтедобычи в период с начала апреля. Текущие договоренности о сокращении добычи, действовавшие с января 2017-го, истекают 31 марта. Теперь апрельские партии государственной нефтяной компании Saudi Aramco, крупнейшего экспортера нефти в мире, подешевеют на 4-7 долларов за баррель. Это рекордные скидки за 20 лет доступной статистики. Основной саудовский сорт нефти в апреле будет продаваться со скидкой более 3 долларов, хотя контракты с отгрузкой в марте заключались с премией почти в 3 доллара. На прошедших в Вене переговорах саудиты предлагали снизить добычу в течение второго квартала в ответ на эпидемию коронавируса и спад мирового спроса, но камнем преткновения оказалась позиция России, которая лишь предложила лишь зафиксировать нынешние объемы добычи еще на один квартал.

Ранее на фоне отсутствия договоренностей в формате ОПЕК+ нефть марки Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до 45 долларов за баррель впервые с 2017 года.