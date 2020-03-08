В Санкт-Петербурге в убийстве подростка подозревают несовершеннолетнего сына судьи

Ведется его розыск.

Тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы обнаружили в подъезде дома в Колпино. Это произошло накануне вечером. Как выяснилось, тело нашли у квартиры судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталия Саяпина, а его сына

– ровесника погибшего школьника – подозревают в убийстве. По данным издания «Фонтанка», в квартире находилось трое подростков, они смотрели хоккей. Взрослых не было. По другой информации, дети праздновали день рождения. Сын судьи зачем-то достал ружье. Раздался выстрел. Что именно произошло, пока непонятно, но по неподтвержденным данным, убийство могло быть непреднамеренным. Как рассказал третий подросток, оказавшийся свидетелем, выстреливший школьник, не понимая, что творит, начал вытаскивать тело на лестничную площадку, где его позже обнаружили. Сын судьи из дома сбежал. Его приятель позвонил своему отцу, живущему поблизости, тот вызвал полицию. Когда приехали силовики, возникла неразбериха. Сообщалось, что предполагаемый убийца скрывается в квартире. Но когда спецназ взломал дверь, в ней никого не оказалось. Подростка разыскивают по городу с собаками, пока о его задержании не сообщалось.

По факту убийства подростка следственный комитет возбудил уголовное дело.