Восьмое марта в Москве стало самым теплым за последние 140 лет. Это сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро после того, как температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ к шести утра достигла 8,5 градусов. Предыдущий рекорд был в 2014 – чуть выше 8 градусов.