Восьмое марта в Москве стало самым теплым за последние 140 лет. Это сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро после того, как температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ к шести утра достигла 8,5 градусов. Предыдущий рекорд был в 2014 – чуть выше 8 градусов.
2020-03-08T09:30:00+03:00
2020-03-08T09:32:42+03:00
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09:30, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…