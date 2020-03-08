В Кишиневе сегодня пройдет Марш солидарности за ратификацию Стамбульской конвенции

Она предусматривает введение новых мер для защиты женщин от домашнего насилия.

Марши солидарности в столице Молдавии 8 марта проходят ежегодно, и всегда они посвящены проблемам, с которыми сталкиваются женщины, и их правам. Вместе с тем тема ратификации Стамбульской конвенции на подобной акции поднимается впервые.

Документ характеризует насилие в отношении женщин как форму дискриминации и обязывает страны, которые его ратифицируют, криминализировать некоторые действия. В частности, речь идет о психологическом насилии, преследовании, принудительном браке и принудительном аборте. Молдавия подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2017 году, однако до сих пор парламент страны ее не ратифицировал: она была одобрена только на уровне правительства.

Организаторы Марша солидарности в Кишиневе – это различные неправительственные организации и движения, в том числе феминистские – считают, что промедление с утверждением документа может стать для женщин, подвергающихся насилию, фатальным. Акцию призвали поддержать некоторые политики и депутаты, в том числе и вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой.

Между тем Россия на данный момент не только не ратифицировала, но и не подписала Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин.