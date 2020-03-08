В Росгвардии предложили отказать в выдаче оружия тем, кто ездил пьяным. Это сообщил «Российской газете» глава ведомства Виктор Золотов. Он также рассказал о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием. По его словам, вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.