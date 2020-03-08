В Росгвардии предложили отказать в выдаче оружия тем, кто ездил пьяным. Это сообщил «Российской газете» глава ведомства Виктор Золотов. Он также рассказал о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием. По его словам, вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.
2020-03-08T09:30:00+03:00
2020-03-08T09:31:20+03:00
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09:30, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…