В Британии парламентская комиссия проверит расходы премьер-министра на отдых на Карибах. Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс провели отпуск в декабре-январе на частом острове. Проверить, сколько потратил лидер консерваторов, попросили лейбористы.