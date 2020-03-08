Власти Италии ввели карантин на севере страны из-за коронавируса

Закрыт въезд и выезд в регионы, в которых живут 16 миллионов человек. В этой зоне популярные среди туристов Милан и Венеция. Также закроются музеи, горнолыжные курорты, бассейны, спортзалы, ночные клубы и другие места, в которых проводятся массовые или культурные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 3 апреля