Температурный рекорд может быть побит сегодня

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду для данного времени года.

По оценке синоптиков, начало весны в Москве на 8 градусов теплее нормы. Сегодня возможно обновление температурного рекорда дня, установленного в 2014 году — 8,3 градуса. В субботу было зафиксировано 11 градусов тепла. Аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней, норма превышена на 8-10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом за всю историю зима этого года была самой теплой. Нормы среднесезонной температуры превышены почти повсюду. На большей части территории страны аномалии составили 6-8 и более градусов. Только на северо-востоке – в Магаданской области, Камчатском крае, Чукотском автономном округе средняя температура воздуха за зиму примерно соответствовала норме.

После мартовских праздников в Москве ожидается теплая и дождливая погода.