В Вашингтоне подтвержден первый случай коронавируса

Заболевшим оказался 50-летний житель американской столицы. Он госпитализирован. В последнее время мужчина не выезжал за рубеж и не имел близких контактов с заразившимися, подчеркнул на пресс-конференции мэр города Мюриэл Боузер. По ее словам, режим чрезвычайной ситуации пока вводить не планируется, однако обстановка оценивается. Между тем, в штате Нью-Йорк, где скончались 14 заболевших, режим ЧС введен.

Еще в пятницу число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк составляло 44 человека. К утру субботы их стало 76, а к вечеру 89 — 10 человек были госпитализированы. После чего губернатор штата Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайного положения. В пятницу стало известно, что коронавирус был обнаружен у прибывших из Нью-Йорка двоих участников ежегодной конференции Американо-Израильского комитета по общественным связям — которая проходила в Вашингтоне на этой неделе и на которой выступали вице-президент США Майк Пенс и Госсекретарь Майк Помпео.

Коронавирус был обнаружен у одного участника другой крупной конференции — консервативных политических действий, CPAC, в которой принимали участие не только Майк Пенс и высокопоставленные чиновники Администрации Дональда Трампа, но и сам президент США. Сообщается, что этот человек с подтвержденным позднее коронавирусом не имел контактов с президентом и вице-президентом США и не посещал главные мероприятия конференции.

Коронавирус распространился на территории более 30 американских штатов. Порядка 300 человек заболели, 19 скончались.