8 Марта проезд для женщин на транспорте Москвы и Подмосковья, а также в пригородных электричках будет бесплатным

8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также в пригородных электричках будет бесплатным.

Такое решение приняли столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, 8 и 9 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной, включая зоны максимального тарифа.