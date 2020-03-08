Саудовская Аравия на фоне срыва сделки с ОПЕК готова увеличить добычу нефти до рекордного уровня — 12 млн барр. в сутки. Saudi Aramco также решила снизить цену на сорта сырой нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как заявил агентству неназванный менеджер хедж-фонда, подобные меры на нефтяном рынке «эквивалентны объявлению войны». Отмечается, что действия Саудовской Аравии могут быть попыткой оказать давление на российскую сторону и другие страны — производители нефти, чтобы они вернулись за стол переговоров.