Саудовская Аравия на фоне срыва сделки с ОПЕК готова увеличить добычу нефти до рекордного уровня — 12 млн барр. в сутки. Saudi Aramco также решила снизить цену на сорта сырой нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как заявил агентству неназванный менеджер хедж-фонда, подобные меры на нефтяном рынке «эквивалентны объявлению войны». Отмечается, что действия Саудовской Аравии могут быть попыткой оказать давление на российскую сторону и другие страны — производители нефти, чтобы они вернулись за стол переговоров.
2020-03-08T08:30:00+03:00
2020-03-08T08:30:47+03:00
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08:30, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…