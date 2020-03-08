Сегодня в Чехии завершается биатлонный этап Кубка мира

В программе дня – гонки с масс-старта.

Этап в Нове-Место уже войдет в историю биатлона, как первый, прошедший без зрителей. Опасения организаторов из-за короновируса вполне объяснимы. С другой стороны, по ходу гонок на дистанции биатлонистов все равно поддерживали наиболее преданные болельщики. К слову, следующий этап биатлонного Кубка мира пройдет в финском Контиолахти. Об отмене стартов разговора пока нет. Как не известно и то, пустят ли на зрителей на трибуны

Что же до Российской команды, то лавров в Чехии она снискать не смогла. В спринтерских гонках никому из наших спортсменов не удалось попасть даже в первую десятку. В сегодняшних масс-стартах сделать это будет также крайне сложно.

Обе гонки покажет в прямом эфире МАТЧ ТВ. Женщины выйдут на старт в 13.45, мужчины – два часа спустя.