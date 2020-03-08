«Уральские авиалинии» ввели возвратные билеты из-за коронавируса

Отказаться от полета можно будет в любое время, даже перед самим вылетом.

Акция «Уральских авиалиний» будет действовать с 8 марта по 15 апреля. В этот период пассажиры смогут без каких-либо санкций вернуть деньги за билеты, изменить направление или дату перелета. В случае возврата билетов с пассажиров будет взиматься специальный сбор, равный 1000 рублей. Отказаться от полета и вернуть деньги можно не позднее, чем за 40 минут до вылета, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

На такой шаг авиакомпанию вынудила пойти ситуация с коронавирусом. Ранее такие же акции объявили и ее конкуренты. S7 разрешила пассажирам сдавать билеты при уплате сбора в размере 1000 рублей, а «Победа» установила специальную комиссию 499 рублей – после уплаты этой суммы билеты становятся возвратными. Перевозчики ссылались на обращения клиентов, которые опасаются планировать отпуска из-за распространения коронавируса.

По последним данным, коронавирусной инфекцией во всем мире заболели уже больше 100 тысяч человек. Основные очаги приходятся на Китай, Южную Корею, Иран и Италию.