Власти Италии вводят карантин в ряде областей

Премьер-министр страны Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, сообщило агентство АНСА. По его данным, документ содержит положение о фактической изоляции всей северной области Ломбардия, в том числе Милана, а также 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. Въезд и выезд в эти регионы запрещен. Кроме того, по всей стране прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений, а также учреждений культуры, включая театры, музеи и библиотеки. В барах и ресторанах необходимо обеспечивать расстояние между посетителями не менее одного метра. Работать они смогут только с 6 утра до 6 вечера. Ранее правительство постановило закрыть все учебные заведения до 15 марта. Накануне служба печати Святого престола сообщила, что традиционная воскресная проповедь Папы Римского Франциска пройдет в виде видеопослания.

По последним данным, число умерших в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 233. Общее число инфицированных составляет почти 5900. Выздоровели около 600 человек.