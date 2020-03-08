Моковские власти ввели режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции

Он предусматривает, в том числе, необходимость самоизоляции на 14 дней приехавших из ряда стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Русская православная церковь пока не планирует вводить особые меры безопасности из-за коронавируса. Однако, не исключает возможность таковых в случае необходимости. Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Иларион также заметил, что РПЦ не планирует пока закрывать православные храмы, но подчеркнул, что Церковь будет следовать указаниям соответствующих государственных структур.