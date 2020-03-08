В Тюмени женщины проведут митинга против харрасмента и за равные права

Организатором акции выступил мужчина – местный политик Максим Карпиков. Как пишет региональное интернет-издание «72.ru», активистки социалистического ридинг-клуба попросили его согласовать митинг с властями, поскольку сами не имеют подобного опыта. На нем молодые девушки потребуют скорейшего принятия закона о домашнем насилии и гендерного равенства во всех сферах жизни. По мнению организаторов, равные права при приеме на работу и оплате труда только декларируются, тогда как на самом деле женщины получают меньше мужчин на аналогичных позициях. Кроме того, активистки намерены выступить против сексуального насилия со стороны мужчин и, в том числе, начальников. Как ожидается, митинг пройдет у здания тюменского цирка, а его участницы составят итоговую резолюцию с требованиями.

Различные пикеты и митинги в защиту прав женщин пройдут еще в нескольких городах, в том числе в Москве, Челябинске и Красноярске.