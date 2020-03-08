Правительство РФ внесло в ГД законопроект, призванный защитить от необоснованного привлечения по наркотическим статьям

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который призван защитить граждан от необоснованного привлечения по наркотическим статьям. В частности, предлагается не возбуждать уголовное дело, если нет точных данных о наркотике и достаточных доказательств их передачи другим лицам.

Количество сфабрикованных дел не станет меньше, а само нововведение может быть избыточным. Такое мнение высказал «Эху Москвы» основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман.

Делать окончательные выводы о перспективах законопроекта, однако, пока нельзя, добавил Евгений Ройзман.