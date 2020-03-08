В Санкт-Петербурге полиция с собаками ищет 14-летнего подростка, которого подозревают в убийстве сверстников

Тело школьника с огнестрельным ранением головы обнаружили накануне вечером в подъезде дома в Колпинском районе. По данным Фонтанки, подозреваемый – сын судьи Виталия Саяпина. Молодые люди учились в одной гимназии. Вечером они вместе с еще одним приятелем смотрели в квартире судьи хоккей. Почему один подросток выстрелил в другого из отцовского охотничьего ружья, пока неизвестно. После случившегося, он, по словам очевидца, вытащил тело в подъезд, а затем сбежал, судя по всему, находясь в неадекватном, паническом состоянии. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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