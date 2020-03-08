В Российской футбольной Премьер Лиге стартовал 21-тур

Стартовал тур накануне в Оренбурге, где местная команда принимала тульский Арсенал. И добилась уверенной победы со счетом 2-0. Оба мяча записал на свой счет сербский форвард хозяев Джордже Деспотович.

Столичное Динамо встречалось дома с ФК Тамбов. Николай Комличенко открыл счет своим голам за Динамо. Чего бело-голубым хватило для минимальной победы.

Сегодня пройдут еще три матча. Рубин будет принимать самарские КС, Сочи сыграет с Уралом. Наконец, в Москве Локомотив померится силами с грозненским Ахматом. Эту встречу покажет телеканал МАТЧ ТВ, начиная с 19 часов.

Главные же матчси тура пройдут в понедельник, когда Спартак будет принимать футболистов Краснодара, а Ростов дома сыграет с ЦСКА.