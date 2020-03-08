Общественный транспорт в столичном регионе сегодня будет бесплатным для женщин

Об этом ранее объявили в московской мэрии, но многие пользователи соцсетей такой подарок от властей не оценили.

О том, что в Москве и Подмосковье 8 марта проезд будет бесплатным для женщин, мэр столицы Сергей Собянин объявил в начале недели. Это правило действует для всего общественного транспорта, за исключением «Аэроэкспрессов». Градоначальник добавил, что парковка на столичных улицах 8 и 9 марта также будет бесплатной.

Есть те, кто остался доволен и поблагодарил Собянина, но критических отзывов на такую инициативу оказалось больше. В частности, под постом мэра во «ВКонтакте» появилось множество мужчин, возмутившихся тем, что они никаких льгот не получили ни 23 февраля, ни в Международный мужской день 19 ноября. Впрочем, и женщины остались недовольны – некоторые восприняли бесплатный проезд как подачку. В твиттере мэру напомнили, что парковка по воскресеньям и выходным в столице и так бесплатная.

Вход в ряд музеев для женщин сегодня также будет бесплатным.