Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть введение института «соглашения о лояльности» при въезде в Россию. В частности, иностранцы должны будут дать свое согласие на неучастие в политической деятельности и в запрещенных организациях.

Это может быть попыткой застраховаться от нежелательного политического вмешательства. Такое мнение «Эху Москвы» высказал эксперт по миграции, бывший замглавы Федеральной миграционной службы России Вячеслав Поставнин.

По мнению Вячеслава Поставнина, нужды в таких точечных изменениях законодательства нет. Эксперт опасается, что нововведением смогут воспользоваться частные лица или компании для сведения счетов с конкурентами.