Три матча продолжат сегодня программу 21-го тура чемпионата России по футболу

В 14 часов в Казани сыграют местный «Рубин» и самарские «Крылья Советов». В 16:30 «Сочи» примет на своем поле екатеринбургский «Урал». Заключительный матч игрового дня начнется в 19 часов в Москве на «РЖД-Арене». Встреча между столичным «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» примечательна тем, что в Международный женский день впервые в истории турнира резервным арбитром станет женщина Анастасия Пустовойтова. В мае прошлого года она обслуживала финал женской Лиги чемпионов, летом работала на матче за третье место женского чемпионата мира, а в сентябре была включена в список судей на матчи Олимп — Профессиональной футбольной лиги.