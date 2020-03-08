Суд Парагвая оставил под стражей бывшего игрока сборной Бразилии по футболу и экс-нападающего «Барселоны» Роналдиньо и его брата Роберто. Чемпиона мира 2002 года обвиняют в нарушении интересов государства за въезд в страну по фальшивому паспорту. Обвиняемые просили перевести их под домашний арест, кроме того, Роберто пожаловался на проблемы с сердцем. Суд отклонил ходатайство, объяснив это опасением, что они могут скрыться. По данным СМИ, футболист и его брат могут провести под арестом до полугода.

В Бразилии Роналдиньо был лишен загранпаспорта в 2018 году из-за неуплаты налогов.