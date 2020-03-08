Проезд во всем общественном транспорте Москвы и области для женщин 8 марта будет бесплатным

О такой договоренности с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщил в твиттере мэр столицы Сергей Собянин. В наземном транспорте сегодня не нужно прикладывать билет к валидатору. В метро, на МЦК и монорельсе для женщин будут открыты створки специально обозначенных турникетов. Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, включая МЦД, нужно получить бесплатный билет в кассе.